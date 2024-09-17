В Египте перевернулся автобус с россиянами

Туристы попали в больницу.

В Египте перевернулся автобус с туристами. На борту было 43 человека, в том числе 21 россиянин и несколько граждан Италии, Турции и Британии, пишет Cairo24.

Автобус попал в аварию на трассе Суэц — Каир, путешественники направлялись из Шарм-эш-Шейха на экскурсию к пирамидам. После того, как транспорт опрокинулся, травмы легкой и средней степени тяжести получили 36 человек, многие попали в больницу.

Оказание помощи туристам контролирует сам министр здравоохранения Халед Абдель Гаффар. При этом, как выяснилось, россияне покупали билеты на экскурсию у уличных торговцев, поэтому их расходы на лечение не будут покрыты медицинской страховкой, оформленной туроператорами.

Водителя автобуса задержали полицейские. Причина аварии пока не известна, отмечают египетские СМИ.

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