В Египте подорожают билеты на посещение пирамид

И еще трех десятков объектов.

В Египте существенно подорожает посещение топовых музеев и археологических достопримечательностей. В отдельных случаях стоимость билетов увеличится в 1,5 раза, сообщает АТОР.

По решению министерства туризма и древностей Египта, для иностранцев повышаются цены на посещение 33 археологических и музейных объектов. В этом списке такие популярные достопримечательности, как комплекс Пирамид на плато Гиза и гробница Тутанхамона, Каирский музей, Карнакский храм, Долина царей, Луксорский храм, храм в Ком-Омбо в Верхнем Египте, цитадель Саладина, Коптский музей в Каире, Александрийский национальный музей, храм Абу-Симбел, скальная гробница царицы Нефертари.

Как говорится в заявлении Высшего совета древностей Египта, повышение цен на билеты связано «с необходимостью продолжения раскопок и реставрации археологических памятников, пополнения коллекции музеев и повышения качества обслуживания посетителей».

Еще одна причина – это девальвация курса египетского фунта по отношению к доллару, из-за чего стоимость билетов в египетские музеи в долларах оказалась значительно ниже, чем в «аналогичные объекты мирового уровня» в других странах мира.

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Подорожание произойдет в два приема: с 1 мая и с 1 июня. Так, с 260 до 400 египетских фунтов (примерно 1 тысячу рублей по курсу ЦБ РФ) с мая повысились цены на билеты в Долины царей и цариц в Луксоре.

Вместо 300 фунтов за осмотр гробницы Тутанхамона придется заплатить 360 фунтов (930 рублей), в такую же сумму обойдется входной билет на территорию Пирамид Гиза (увеличение стоимости в 1,5 раза). Самым дорогим окажется посещение скальной усыпальницы Нефертари в долине цариц (1600 фунтов, или 4150 рублей) и храма Сети I (1400 фунтов, или 3630 рублей).

Повышение цен на билеты к популярным достопримечательностям коснется только самостоятельного посещения. Для организованных туристов стоимость экскурсий, в которую уже включены входные билеты на объекты, сохранится, по крайней мере, до конца летнего сезона.