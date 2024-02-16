В Египте собираются построить аналог курорта Шарм-эш-Шейх

Для этого планируется привлечь многомиллиардные инвестиции из ОАЭ.

Проект, включенный в план развития региона Северного побережья, реализуется в рамках партнерства между правительством Египта и частным сектором. Консорциум из ОАЭ намерен инвестировать в проект 22 миллиарда долларов или, если понадобится, больше.

Как отмечают эксперты Ассоциации туроператоров России, Египет остро нуждается во внешнем финансировании для погашения своих крупных внешних долгов, что заставляет правительство прибегнуть к продаже государственных активов и поощрению частных инвестиций. На создание курорта, сопоставимого по уровню инфраструктуры с красноморским Шарм-эш-Шейхом, отводится пять лет.

Для создания курорта, вероятно, будет выбран город Рас-эль-Хекма, который территориально относится к провинции Марса-Матрух, расположенной на Северном (Средиземноморском) побережье Египта. Он находится между Александрией и Марса-Матрухом, в 87 километрах от международного аэропорта. Местная береговая линия славится мягким и белым песком и удобным заходом в море. Планы по созданию масштабного курорта в этом районе были озвучены еще в 1975 году, но тот проект так и не был реализован.

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Прошлым летом спрос на покупку и аренду недвижимости на этом направлении вырос в четыре раза по сравнению с предыдущим годом. Агентства недвижимости Египта позиционируют Рас-эль-Хекма как лучшее место для отдыха на Северном побережье.

Сообщения о том, что Рас-эль-Хекма «продается» вызвала бурные обсуждения в СМИ и социальных сетях Египта. Официальному Каиру пришлось опровергать эту информацию.

На платформах бронирования туристического жилья сейчас представлены различные варианты размещения в Рас-эль-Хекме. Это виллы, апартаменты и коттеджи. Так, уикенд (2 ночи) на вилле в конце февраля обойдется на двоих от 57 тысяч рублей на двоих, аренда апартаментов – от 28 тысяч рублей на двоих.