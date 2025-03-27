В Египте затонул батискаф с 45 россиянами на борту: минимум шестеро погибли

Шесть человек погибли, несколько пропали без вести.

В Египте затонул прогулочный батискаф, на борту которого находились 45 туристов из России. Шесть человек погибли, пишет РИА Новости.

Батискаф «Sindbad» потерпел крушение в нескольких километрах от берега Хургады, когда вез туристов на подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа, рыб и морского дна. На борту были раскуплены все места, известно, что среди туристов были семьи с детьми. Шесть человек погибли, девять пострадали, кроме того, есть пропавшие без вести, передает Telegram-канал Baza.

Большинству туристов удалось выжить, они доставлены в больницы и отели Хургады. Четверо находятся в критическом состоянии, их пытаются спасти египетские врачи.

Предварительно причиной трагедии назвали то, что один из пилотов батискафа не справился с управлением. Субмарина налетела на риф, перевернулась, последовала разгерметизация салона.

Погружение на батискафе — популярная экскурсия в Хургаде. Туристов вывозят на катере в открытое море, где они пересаживаются на подводную лодку и погружаются на глубину 25 метров, это занимает около 45 минут. Стоимость экскурсии варьируется от 50-70 долларов с человека (5000 – 7000 рублей), дети до четырех лет погружаются бесплатно.

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