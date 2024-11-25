В Египте затонула яхта с туристами. Почти половина их них пропала

На судне находились граждане 14 стран.

В Египте затонула яхта, на борту которой находились более 30 туристов. Часть из них удалось спасти, остальные пропали без вести, сообщает египетская газета Youm7.

ЧП произошло рано утром в понедельник, 25 ноября, около побережья египетского Марса-Алама. На борту яхты Sea Story находилось 14 членов экипажа и 31 турист из разных стран. Во время спасательной операции удалось найти живыми 27 человек — остальные пока числятся пропавшими без вести.

По данным местных властей, на яхте находились граждане 14 стран: Германии, Испании, Бельгии, Китая, США, Словакии, Швейцарии, Великобритании, Польши, Норвегии, Ирландии и Финляндии. Россиян там не было. Судно вышло в море 24 ноября из Марса-Алама и отправилось в дайвинг-тур, оно должно было прибыть в Хургаду пять дней спустя, 29 ноября.

Часть выживших с места происшествия забрал поисково-спасательный самолет. Для спасения остальных направили фрегат.

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