В электронный билет на поезд теперь можно добавлять кошек и собак

РЖД ввела новую функцию, позволяющую указывать в билете вид и кличку питомца. Это нововведение должно помочь проводникам идентифицировать животных, которые путешествуют у них вагонах.

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На данный момент, как сообщило РИА «Новости», функция доступна только в приложении «РЖД Пассажирам» для устройств на Android. Веб-версия пока не работает, но опцию планируют запустить в будущем.

Идея добавлять животных в билеты появилась после инцидента с котом по кличке Твикс. В январе проводница высадила кота, приняв его за безбилетника, что привело к гибели животного. Событие вызвало широкий резонанс в социальных сетях и СМИ, и РЖД пообещала улучшить систему информирование о животных в вагонах через смартфоны проводников.