В Европе перед выдачей шенгенских виз начнут проверять социальные сети

С такой инициативой выступила полиция Германии.

Немецкая полиция предлагает использовать всю доступную информацию о подающих на шенгенские визы, поделились в Schengen News.

В документе, озаглавленном «Руководство по мошенничеству с шенгенскими визами», которое попало в распоряжение издания, говорится, что власти страны планируют собирать данные о заявителях из социальных сетей, и впоследствии создавать так называемые «профили риска». Профили будут обобщать информацию на основе пола, возраста, происхождения, способах передвижения, маршрута, целях поездки и других факторов.

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«В некоторых случаях они [социальные медиа и сети] находятся в открытом доступе и предоставляют полезную информацию. Можно проверить, активен ли в них путешественник и какой контент отображается, к каким группам он принадлежит или какие места посещал в последний раз. Профили работы могут позволить сделать выводы о фактической профессии и, следовательно, о доходе», – гласит документ.

Власти также отметили, что подобный подход к анализу социальных сетей, поможет властям задавать заявителями более конкретные вопросы, чтобы определить, например, есть ли у них в планах нелегальная миграция.

Кстати, россиянам сейчас проще всего получить шенгенскую мультивизу на срок 1-2 года в итальянском консульстве.