В горах Сочи спасли туриста от смерти (а потом заставили заплатить штраф)

Операция по поиску россиянина длилась четыре дня.

Российского туриста, который пропал в горах Сочи и был найден спасателями несколько дней спустя, оштрафовали за проход в особо охраняемую зону без разрешения — об этом рассказали в пресс-службе Сочинского нацпарка. Турист потерялся в районе хребта Ажек, попытался найти обратный путь при помощи карт в интернете, а затем проигнорировал объявления о том, что входит в запретную зону. Истощенного мужчину спасатели нашли четыре дня спустя после пропажи.

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«На первый взгляд — это чудесное спасение, но на самом деле, административное нарушение по статье 8.39. («Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях») КоАП РФ», — рассказали в пресс-службе Сочинского нацпарка.

Представительница нацпарка объяснила, что такое нарушение наказывается административным штрафом в размере 3-4 тысяч рублей. Впрочем, сам спасенный турист согласился с таким наказанием, признал свою вину и обязался впредь не повторять подобные поступки.

Ранее сообщалось, что на Камчатке девять туристов погибли при восхождении на вулкан Ключевская Сопка: они сорвались и упали в пропасть.