В Госдуме назвали самые опасные схемы обмана туристов

К ним отнесли продажу фейковых туров по системе «все включено».

К началу лета в России выросло число случаев туристического мошенничества. Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин рассказал журналистам, с какими схемами сталкиваются путешественники.

По его словам, наибольшую опасность представляют объявления в социальных сетях: злоумышленники активно размещают рекламу о «горящих турах», «эксклюзивных акциях» и «дешёвом отдыхе». После того как потенциальный клиент выходит на связь, мошенники требуют частичную или полную оплату, после чего перестают отвечать.

Чаще всего туристы сталкиваются с поддельными агентствами, которые предлагают путёвки по подозрительно низким ценам в Турцию, на юг России или в страны СНГ. Доверие формируется за счёт привлекательного сайта, положительных (чаще всего фейковых) отзывов и обещаний формата «всё включено», отметил Немкин.

Ещё одна популярная схема — фиктивная аренда жилья. Депутат пояснил, что туристы находят объявления с настоящими фотографиями квартир или отелей, однако после оплаты бронирования приезжают по несуществующему адресу. Подобные случаи особенно часто происходят на курортах Краснодарского края и Крыма. Поэтому жилье лучше арендовать на проверенных ресурсах, а туры покупать у проверенных известных туроператоров.

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