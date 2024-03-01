В гости к белым медведям: круиз на Северный полюс с Клубом полярных путешествий

Побывать на рабочем атомном ледоколе – уже само по себе приключение. А уж провести на нем целых 12 дней – и подавно! Рассказываем, как проходит незабываемое путешествие на Северный полюс.

Вот уже 25 лет – четверть века! – Клуб полярных путешествий занимается организацией экспедиционных круизов в Арктику и Антарктику. Сегодня Клуб – один из международных лидеров на рынке круизов в полярные регионы, а также единственный в мире организатор путешествий на Северный полюс на борту атомного ледокола.

В этот особенный год туристов Клуба ждет сразу три экспедиции к Вершине мира. При этом у каждого гостя будет возможность стать частью исторического события, ведь летом 2024 года известный путешественник Федор Конюхов предпримет попытку поставить два мировых рекорда в высоких широтах Арктики.

Ледокол «50 лет Победы» на пути к вершине мира

Для круизов на Северный полюс Клуб полярных путешествий фрахтует самый мощный в мире атомный ледокол – «50 лет Победы». Это уникальное судно, на котором можно гарантированно достичь Вершины мира.

Ледокол крушит лед

С открытых палуб путешественники наблюдают, как 75 тысяч лошадиных сил ледокола триумфально прокладывают путь сквозь трёхметровую толщу льда. А как только позволят погодные условия, будет организована прогулка на вертолете, чтобы каждый мог насладиться красотой арктической природы с высоты птичьего полета.

Прогулка на вертолете во время круиза к Северному полюсу

На пути к Северному полюсу

Круиз начинается в Мурманске, а значит, чтобы отправиться в путешествие, не нужно оформлять визу и даже загранпаспорт.

На пути к Вершине мира скучать не придётся! В каждую экспедицию приглашены специальные гости, разделяющие философию Клуба: режиссеры, артисты, журналисты и космонавты. В юбилейный сезон перед путешественниками выступит экономист Андрей Шаронов, бизнесмен Владимир Волошин и известный режиссер Клим Шипенко. А телеведущий Михаил Довженко по пути к Северному полюсу проведет интеллектуальный поединок в стиле «Что? Где? Когда?»

Евгений Гришковец - специальный гость Клуба полярных путешествий

Также во время круизов лучшие полярные эксперты проводят увлекательные лекции и презентации.

Самые популярные выступления посвящены белым медведям, которых Клуб полярных путешествий неизменно встречает во время круизов. Наблюдение за этими животными с открытых палуб ледокола – излюбленное занятие всех путешественников.

Встреча с белыми медведями

На Вершине мира

И вот вы на Вершине планеты! Весь мир буквально лежит у ваших ног.

Совершите самое короткое кругосветное путешествие, обойдя вокруг точки 90° с.ш., окунитесь в воды Северного Ледовитого океана или устройте неповторимую фотосессию на фоне ледокола! А еще путешественников ждет полярное барбекю и самая северная в мире баня!

Высадка на Северном полюсе

Архипелаг Земля Франца – Иосифа

На обратном пути вас ждёт исследование таинственного архипелага Земля Франца-Иосифа. Здесь гости могут почувствовать себя настоящими полярниками: на мобильных лодках они высаживаются на необитаемые берега, посещают полярную станцию в бухте «Тихая», отправляют близким открытки из самого северного почтового отделения, а еще наблюдают за моржами и птичьими базарами.

Самое северное в мире почтовое отделение

Эксперты Клуба рассказывают о роли этого места в судьбе легендарных экспедиций Седова, Брусилова, Нансена, и гости сами словно становятся героями культового романа «Два капитана».

При благоприятной погоде Клуб также посещает загадочный остров Чампа, знаменитый своими шаровыми конкрециями – камнями почти идеально круглой формы, чье происхождение до сих пор вызывает споры ученых.

Ледокол «50 лет Победы» у Земли Франца-Иосифа