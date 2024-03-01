В гости к белым медведям: круиз на Северный полюс с Клубом полярных путешествий

Побывать на рабочем атомном ледоколе – уже само по себе приключение. А уж провести на нем целых 12 дней – и подавно! Рассказываем, как проходит незабываемое путешествие на Северный полюс.
Вот уже 25 лет – четверть века! – Клуб полярных путешествий занимается организацией экспедиционных круизов в Арктику и Антарктику. Сегодня Клуб – один из международных лидеров на рынке круизов в полярные регионы, а также единственный в мире организатор путешествий на Северный полюс на борту атомного ледокола.
В этот особенный год туристов Клуба ждет сразу три экспедиции к Вершине мира. При этом у каждого гостя будет возможность стать частью исторического события, ведь летом 2024 года известный путешественник Федор Конюхов предпримет попытку поставить два мировых рекорда в высоких широтах Арктики.
Для круизов на Северный полюс Клуб полярных путешествий фрахтует самый мощный в мире атомный ледокол – «50 лет Победы». Это уникальное судно, на котором можно гарантированно достичь Вершины мира.
С открытых палуб путешественники наблюдают, как 75 тысяч лошадиных сил ледокола триумфально прокладывают путь сквозь трёхметровую толщу льда. А как только позволят погодные условия, будет организована прогулка на вертолете, чтобы каждый мог насладиться красотой арктической природы с высоты птичьего полета.
На пути к Северному полюсу
Круиз начинается в Мурманске, а значит, чтобы отправиться в путешествие, не нужно оформлять визу и даже загранпаспорт.
На пути к Вершине мира скучать не придётся! В каждую экспедицию приглашены специальные гости, разделяющие философию Клуба: режиссеры, артисты, журналисты и космонавты. В юбилейный сезон перед путешественниками выступит экономист Андрей Шаронов, бизнесмен Владимир Волошин и известный режиссер Клим Шипенко. А телеведущий Михаил Довженко по пути к Северному полюсу проведет интеллектуальный поединок в стиле «Что? Где? Когда?»
Также во время круизов лучшие полярные эксперты проводят увлекательные лекции и презентации.
Самые популярные выступления посвящены белым медведям, которых Клуб полярных путешествий неизменно встречает во время круизов. Наблюдение за этими животными с открытых палуб ледокола – излюбленное занятие всех путешественников.
На Вершине мира
И вот вы на Вершине планеты! Весь мир буквально лежит у ваших ног.
Совершите самое короткое кругосветное путешествие, обойдя вокруг точки 90° с.ш., окунитесь в воды Северного Ледовитого океана или устройте неповторимую фотосессию на фоне ледокола! А еще путешественников ждет полярное барбекю и самая северная в мире баня!
Архипелаг Земля Франца – Иосифа
На обратном пути вас ждёт исследование таинственного архипелага Земля Франца-Иосифа. Здесь гости могут почувствовать себя настоящими полярниками: на мобильных лодках они высаживаются на необитаемые берега, посещают полярную станцию в бухте «Тихая», отправляют близким открытки из самого северного почтового отделения, а еще наблюдают за моржами и птичьими базарами.
Эксперты Клуба рассказывают о роли этого места в судьбе легендарных экспедиций Седова, Брусилова, Нансена, и гости сами словно становятся героями культового романа «Два капитана».
При благоприятной погоде Клуб также посещает загадочный остров Чампа, знаменитый своими шаровыми конкрециями – камнями почти идеально круглой формы, чье происхождение до сих пор вызывает споры ученых.
Путешествие на Северный полюс – это не просто круиз, а настоящее погружение в природу и историю региона, а также возможность заглянуть в себя, обрести новые смыслы и завести интересные знакомства.
По вопросам бронирования – booking@polartravelclub.ru, + 7 (495) 150-52-70
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