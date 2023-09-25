В гости к Чайковскому: визит в родной дом великого композитора

До небольшого города Воткинск в Удмуртии – всего полтора часа лёта от Москвы. А кажется, что это путешествие почти на два века в глубь истории России. Здесь на берегу живописного пруда (того самого «Лебединого озера»?) стоит благородно-аристократическая усадьба с мезонином. Именно в ней в 1840 году родился Пётр Чайковский – будущий великий композитор.

В этот дом, музей-усадьбу П. И. Чайковского, ежегодно съезжается 150 тысяч туристов со всех концов света, из всех регионов России – чтобы погрузиться в атмосферу подлинной дворянской усадьбы середины XIX века, пройти по рабочему кабинету, детской, спальне, столовой, гостиной, которую Чайковские использовали как музыкальный салон, и приусадебному парку, испытать трепет от прикосновения к великой истории. Быт семьи Чайковских воссоздан здесь бережно и детально.

Каждая комната настолько наполнена повседневными мелочами и любовно обжита, что кажется – хозяева вышли буквально на минуту. Распахиваются двери — и вот они появляются на пороге, радушные, гостеприимные.



Каждая экскурсия здесь — театрализованное действо. Сотрудники музея лучше любых актёров перевоплощаются в родителей Пети Чайковского — начальника Камско-Воткинского железоделательного завода Илью Петровича Чайковского и его нежно любимую жену Александру Андреевну, гувернантку Фанни Дюрбах и других домочадцев. У каждого экскурсовода — энциклопедические познания не только о Чайковском, но и обо всей его эпохе.



Рассказ захватывает, удивительные факты из детства будущего композитора сыплются как из рога изобилия, подолы платьев на кринолинах шелестят по старому паркету…



На одном из окон — трещина: это Петя Чайковский однажды слишком сильно отстукивал по стеклу ритм звучащей в его голове музыки. В кресле спит котёнок: его, тонущего, Петя однажды спас на пруду и умолил отца оставить бедолагу в доме. Кстати, у этого дома и сейчас есть пушистая хранительница, кошка Маша — она выходит к гостям и позволяет почесать за ухом.

Главное сокровище музея-усадьбы – тот самый рояль Wirth, на котором Петя Чайковский учился музыке и сочинил многие свои детские мелодии. На его деке до сих пор видна грифельная надпись «Петръ — дурачина», оставленная одним из его братьев. Вот экскурсовод садится за рояль, и гостиную наполняет его немного резковатый, «клавесинный» звук.

А вот чудо техники того времени – оркестрина, «магнитофон XIX века», благодаря которой Петя Чайковский услышал записи Моцарта и полюбил музыку на всю жизнь. Из дома — в оранжерею, где круглый год растут любимые Чайковским цветы и фрукты, затем — в тенистый сад с двухсотлетними липами… Он красив даже зимой, а уж летом, когда липы цветут, от их аромата сладко кружится голова.

Сюда можно приехать в любой сезон. После часовой театрализованной экскурсии вдоволь нагуляться по саду, в гостевом домике напиться липового чая с кружевными блинчиками вприкуску. А недавно здесь по инициативе Агентства по туризму Удмуртии запустили трёхдневный маршрут «Выходные в XIX веке на родине П. И. Чайковского».



Путешественников ждут погружение в жизнь в родном доме Петра Чайковского, завтраки и званые ужины в дворянском стиле – на изобильные столы, сервированные антикварной посудой, подаются те самые блюда, которые любил сам Чайковский, игры (от невинных серсо, бильбоке и крикета до азартных баккары и штосса) и настоящий бал при свечах (разумеется, после мастер-класса по мазурке, вальсу, польке и кадрили): зимой — в просторной зале, летом — в парке под теми самыми липами.

Уже на второй день этого удивительного путешествия в другую эпоху все его участники начинают называть друг друга сударями и сударынями. А разъезжаясь по домам – в Москву, Санкт–Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Сочи, Самару – говорят, что запомнят эти дни на всю жизнь.