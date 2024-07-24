В гостиницы можно будет заселяться по водительским правам

Сейчас заселяться в отели можно только по паспорту.

Президент России Владимир Путин одобрил инициативу Минэкономразвития: с с 1 июля 2025 года туристов будут заселять в гостиницы в том числе при предъявлении водительского удостоверения.

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Как считают эксперты Минэкономразвития, такое нововведение позволит улучшить деловой климат в туризме. Министерство предлагало также разрешить селить в гостиницы постояльцев, которые предоставят удостоверяющие личность сведения в электронной форме в мобильном приложении «Госуслуги». Но пока эта инициатива не одобрена.