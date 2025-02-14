В Греции туристов будут штрафовать за «неправильную обувь»

Мера призвана защитить исторические места страны.

Путешественников, направляющихся в Грецию, начали предупреждать о возможном наказании за «неправильную обувь», сообщает таблоид Evening News.

Соответствующий закон, запрещающий ношение туфель на высоком каблуке в таких знаковых для Греции местах, как Акрополь в Афинах и театр Эпидавра, был принят ещё в 2009 году. Но активно применять наказания за его нарушение начали только недавно. Туроператоры предупреждают туристов, что нарушители могут быть оштрафованы на 900 евро (около 88 тысяч рублей) или даже арестованы. Запрет действует только на территории исторических памятников Греции.

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При посещении Акрополя посетительницам рекомендуется снять туфли, а вместо них надеть обувь на плоской подошве – например. сандалии или балетки. Подобная обувь не будет оставлять следов на мраморе или портить поверхность памятников.

«Антикаблучный» закон существует и в Италии. Он тоже запрещает носить туфли в исторических местах. Помимо этого там действует запрет на нахождение около памятников в состоянии алкогольного опьянения – чтобы избежать порчи важного для истории имущества.