В Грузию собираются запускать прямые авиарейсы. А билеты подешевеют?

Пока туда можно добраться за 30-40 тысяч рублей.

Авиабилеты в Грузию вряд ли подешевеют после открытия прямого сообщения между странами. Таким мнением с РИА Новости поделился вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

По его словам, сейчас в Грузию можно добраться через Ереван, и это стоит около 30-40 тысяч рублей. Но даже после того, как из Москвы запустят прямые рейсы в Тбилиси, цена билетов, скорее всего, не снизится.

«Появление рейсов без пересадок позволит летать комфортнее. Но при том небольшом объеме прямой перевозки, которая будет крайне востребована, говорить о снижении цен на билеты преждевременно. Самолеты вмещают максимально до 100 человек, а потенциальный спрос может быть гораздо больше», – сказал Горин.

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В то же время, в случае если количество рейсов увеличат или появятся чартеры, билеты могут стать более доступными. Пока разговор идет только о регулярных рейсах и с определенной квотой, но это «вопрос переговоров между государствами».

Прямое авиасообщение России с Грузией было приостановлено в 2019 году. Тогда стоимость перелета из Москвы в Тбилиси и обратно на прямых рейсах составляла порядка 12-25 тысяч рублей.

10 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на авиаперевозки из России в Грузию. Авиакомпании будут совершать прямые перелеты из Москвы в Тбилиси семь раз в неделю. Сейчас перевозчики готовятся к возобновлению авиасообщения между странами, рассказали в министерстве транспорта.