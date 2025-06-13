В Индии разбился самолет. Погибли более 300 человек

Выжить удалось лишь одному пассажиру.
В Индии разбился самолет Boeing 787 Dreamliner, летевший в Лондон. Спастись смог лишь один пассажир, остальные погибли, пишет Reuters.
Самолет авиакомпании Air India вылетел из Ахмедабада и через несколько минут потерпел крушение, рухнув на здания общежития и столовой для врачей, где в тот момент обедали студенты-медики. В результате падения произошел мощный взрыв и пожар, так как баки лайнера были полны топлива. Здания оказались разрушены.
По данным агентства, на борту самолета находились 242 человека, включая 217 взрослых и 11 детей. Среди них — 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, семь граждан Португалии и один гражданин Канады. Почти все одни погибли, чудом спасся лишь 40-летний Вишвашкумар из Британии, прилетевший в Индию навестить родственников.
Мужчина рассказал, что услышал громкий шум, а потом самолет упал. Он потерял сознание и очнулся среди обломков.
«Когда я поднялся, вокруг меня были тела. Я испугался. Встал и побежал. Кто-то схватил меня, посадил в машину скорой помощи и отвез в больницу», — рассказал Вишвашкумар Hindustan Times.
Еще одна женщина спаслась, опоздав на рейс из-за пробок. Туристка из Лондона приехала в аэропорт на 10 минут позже и не успела на посадку. «У меня в голове совершенно пусто. Я благодарна Богу», — рассказала Бхуми Чаухан журналистам.
Точная причина катастрофы пока не установлена — расследование только началось, на месте обнаружены черные ящики. По предварительным версиям, могло произойти столкновение борта с птицами. Также рассматривается вариант с ошибкой пилота или отказа техники.
Известно, что в начале июня индийские авиационные власти предупреждали авиакомпанию Air India о проблемах с техническим обслуживанием ряда самолетов, а разбившийся лайнер в декабре 2024 года уже был временно отстранен от полетов из-за серьезных неисправностей. Компания, владеющая Air India, пообещала выплатить компенсации семьям погибших и оказать помощь пострадавшим.
Точное число погибших при крушении самолета пока не оглашается. Известно, что жертвами стали несколько человек, находившихся в общежитии. Кроме того, около 50 медиков доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести.
В Канаде перевернулся самолет с пассажирами
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