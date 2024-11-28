В Индии российскую туристку нашли мертвой в горячем источнике

Женщина могла провести слишком много времени в облаке природных газов.

Тело 45-летней российской туристки Татьяны Лубян было найдено в горячем источнике в горах Индии. Вечером 23 ноября она отправилась в одиночестве к горячим источникам в деревне Ганганани. Женщина не вернулась в свой отель, и на следующее утро местные жители обнаружили ее без признаков жизни в воде источника.

По одной из версий полиции, Лубян могла пробыть в источнике слишком долго и отравиться природными газами. Местные власти ранее предупреждали иностранных гостей о потенциальной опасности и советовали не оставаться в воде больше 20 минут. Существует также вероятность того, что причиной смерти стал сердечный приступ.

Сообщается, что Лубян приехала в Индию около месяца назад вместе с друзьями из Литвы и России для участия в духовных практиках. Она часто посещала горячие источники, приходя туда трижды в день для выполнения ритуалов. Друзья планируют кремировать тело россиянки в соответствии с местными обычаями в Ганганани.

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Ранее сообщалось, что Турист из Польши пытался совершить восхождение на вулкан в Индонезии и умер по дороге. Причиной стало истощение организма.