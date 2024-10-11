В Индии россиянку избили в поезде и украли у нее телефон

Это произошло, когда туристка снимала реку из окна.

В Индии россиянку стукнули палкой в поезде и отобрали у нее iPhone. Это произошло, когда туристка снимала из окна реку Фалгу, пишет The Print.

Россиянка Нина Н. ехала в экспрессе в штате Бихар и снимала дорожные виды. В этот момент к ней сзади подбежал неизвестный, избил женщину и украл гаджет. Туристка сразу пожаловалась в Государственную железнодорожную полицию (GRP) Индии, и полицейские начали поиски.

Вскоре им удалось задержать местных жителей Пинту и Саджана Кумара. У них нашли три украденных смартфона, но Нининого среди них не было. Уже потом, когда женщина вернулась в Россию, ей пришло уведомление через iCloud о том, что украденный смартфон находится в городе Нагпур.

Россиянка написала об этом сотрудникам GRP и приложила данные о местонахождении телефона. Ей ответили, что сейчас в штате проводятся рейды по поиску вора.

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