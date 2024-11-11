В Индии селяне отомстили тигру за растерзанного мужчину

Они забили животное камнями.

В Индии жители села поймали тигра, растерзавшего местного пастуха, и забили его камнями. Об этом пишет The Indian Express.

55-летний Бхарат Лал Мина из села Ульяна погиб после нападения тигра в прошлую субботу, 2 ноября. Хищник набросился на мужчину, когда тот пас коз в поле. Хищник провел у тела Мины около получаса, а затем скрылся в лесу. Он убежал, когда заметил подошедших людей.

На следующий день в поле рядом деревней нашли тушу тигра. Судя по травмам, его забили камнями или другими тупыми предметами. Сотрудники Департамента лесного хозяйства заявили, что это было животное из национального парка Рантхамбор с обозначением T-86, и на него напали селяне — для того, чтобы отомстить за своего друга.

Самих жители Ульяны возмутило то, что на трагедию с их соседом не отреагировал никто из чиновников. Они перекрывали дорогу, чтобы обратить внимание властей на ситуацию. В итоге вдове пообещали выплатить компенсацию в 1,5 миллиона рупий (1,7 миллиона рублей).

Несколько дней назад в Индии произошло другое смертельное нападение тигра на местного работника – мы писали об этом здесь.

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