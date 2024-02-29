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Russian Traveler №5(9) 2023
Птичий фототурнир – голосуй за лучший снимок!
Птичий фототурнир – голосуй за лучший снимок!

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В Индии слон накинулся на российскую туристку: видео

Фото: скриншот видео

Женщина сломала ногу.

В Индии разъяренный слон швырнул на землю туристку из России. Женщина сломала ногу, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Джайпуре, где отдыхала россиянка. Происшествие сняли на видео: на кадрах видно, как слон схвати ее хоботом, закружил и с силой швырнул вниз.

На спине животного сидел мужчина, он тоже упал на землю. Пострадал ли он, не сообщается. Россиянку госпитализировали с переломом.

Похожая история со слоном недавно произошла в Таиланде: там животное чуть не раздавило туристку из Великобритании, которая решила прокатиться на нем сверху. Слон сбросил женщину на землю и начал топтать ногами, переломав ей несколько костей. Агрессию животного объяснили тем, что оно пережило сильный стресс из-за переезда из одной общины в другую.

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