В Индии спасли трех российских туристок

Они находились в затопленном штате Сикким.
В Индии спасли россиянок, отдыхавших в стране во время наводнения в популярном у туристов штате Сикким. Об этом РИА Новости сообщили в генконсульстве России.
Сикким – горный район на севере Индии, расположенных в Гималаях между Непалом, Бутаном и Китаем. Название «Сикким» произошло от санскритского слова «Шикхим» и означает «Земля горных хребтов». Штат ежегодно посещают тысячи туристов со всего мира.
Туристок пришлось эвакуировать с помощью вертолета. Сейчас они в порядке, их жизни ничего не угрожает.
«Россиянки на протяжении нескольких дней были заблокированы в Лачене, штат Сикким. В скором времени они будут доставлены в столицу штата город Гангток автомобильным транспортом», — сообщили в генконсульстве.
Наводнение в Сиккиме произошло после того, как сильный ливень вызвал разлив ледникового озера Южный Лхонак, расположенного на высоте около 5100 метров над уровнем моря. Оно, в свою очередь, затопило реку Тиста и разрушило плотины Тиста-III, крупнейшего гидроэнергетического проекта Сиккима. Это привело к масштабному наводнению в штате.
В результате ЧП погибли как минимум 82 человека, еще 140 пропали без вести. В Сиккиме застряли более трех тысяч туристов, никто из них, предварительно, не пострадал.
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