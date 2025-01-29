В Индии выявили неизвестный смертельный вирус. Умерла половина заболевших

В Роспотребнадзоре отметили, что угрозы для российских туристов нет.

В Индии появился неизвестный опасный вирус, вызывающий отек головного мозга. От него умерли уже 17 человек, сообщили в Роспотребнадзоре.

Особое беспокойство вызывает то, что смертность вируса может достигать почти 50%. По имеющейся статистике, всего заболели 38 человек, и скончалась почти половина из них. Вспышку болезни зафиксировали в штате Джамму и Кашмир на севере страны. Симптомами болезни врачи называют лихорадку, тошноту и слабость. После этого у человека может начаться поражение мозга.

При этом в Роспотребнадзоре отметили, что ситуация с болезнью находится под контролем. Пока заболевают только люди из одного населенного пункта, который находится в 1800 км от популярного у россиян Гоа. Но недалеко от штата находятся Китай, Таджикистан, Афганистан и Пакистан.

Сейчас специалисты мониторят ситуацию и оценивают возможные риски завоза вируса в Россию. Для этого на границах работает автоматизированная информационная система «Периметр», которая помогает выявлять туристов с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

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