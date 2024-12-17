В Индонезии будут проверять соцсети туристов на непристойный контент

Иммиграционные власти начнут особо пристально следить за путешественниками, прибывшими в страну по туристической визе.
В главном управлении иммиграции Индонезии, частью которой является популярный среди россиян остров Бали, создали киберподразделение, которое будут проверять соцсети находящихся в стране туристов.
В список задач сотрудников подразделения будет входить анализ аккаунтов иностранцев на предмет контента, подрывающего общественную безопасность – таковым считается распространение запрещенных веществ или реклама секс-услуг, а также любая нелегальная деятельность. Под последний пункт также попадет нелегальная работа — гидом, переводчиком, тренером или коучем — без получения надлежащей рабочей визы, поэтому иностранцам, отдыхающим на Бали и при этом рекламирующим свои услуги в соцсетях, пора напрячься.
Туристов предупредили, что сотрудники служб могут откликнуться на подобные посты под видом клиентов (для такой роли, например, привлекают туристов из той же страны, которые ранее попались на нарушениях и теперь «работают» на миграционную службу ради поблажек) и уличить преступников. Сообщается, что власти Индонезии выдворили из страны уже как минимум 10 человек за подобные нарушения – процедура депортации обжалованию не подлежит и может растянуться на недели, провести которое нарушителям придётся в камере при офисе миграционной службы.
Осторожнее стоит быть и любителям похвастаться своей активной тусовочной жизнью: в Индонезии под запретом любой контент с сексуальнм подтекстом и вождение в нетрезвом виде, в том числе на байках. Туристам стоит теперь несколько раз подумать, прежде чем сделать любой пост в соцсетях.
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