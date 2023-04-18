В Индонезии хотят вести налог для туристов. Все из-за их поведения на Бали

В последнее время случаев непотребного поведения на острове стало больше.

Индонезия рассматривает возможность введения туристического налог после серии инцидентов, в которых иностранцы нарушали законы и обычаи страны.

Министр туризма и креативной экономики Сандиага Уно заявил журналистам, что возможность введения туристического налога «в настоящее время изучается».

«Мы ожидаем, что исследование завершится в ближайшие недели, чтобы мы могли обсудить и решить проблему», – Сандиага Уно.

В свою очередь, представители бизнеса опасаются, что налог будет останавливать туристов при желании посетить страну, и это нанесет ущерб туристическому сектору в то время, когда он все еще восстанавливается после пандемии.

Ранее в этом месяце министр-координатор по морским делам и инвестициям Лухут Панджайтан призвал ввести налог на туризм, заявив, что Бали является одним из самых дешевых туристических направлений в мире и что это «побудило многих иностранных гостей с низким доходом приехать на Бали, что привело к росту неуправляемого поведения». По его словам, остров должен отказаться от массового туризма и сосредоточиться на том, чтобы стать качественным туристическим направлением.

До пандемии Бали, известный своими местами для серфинга, изумрудно-зелеными рисовыми террасами и бурной ночной жизнью, ежегодно привлекал 6,2 миллиона иностранцев. Туризм составлял около 60% экономики острова.

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Местные жители все больше разочаровываются в неуважительном или даже незаконном поведении туристов – от иностранцев, позирующих обнаженными для фотографий в священных местах, до неаккуратного вождения на дорогах.

Губернатор Бали Вайан Костер заявил в прошлом месяце, что остров планирует запретить туристам брать напрокат мотоциклы, потому что они нарушают правила дорожного движения, в том числе ездят без шлема или прав.

Эксперты предлагают, чтобы средства, собранные за счет налога, использовались для поддержки развития местной индустрии туризма.