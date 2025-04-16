В Индонезии питон проглотил женщину — прямо возле ее дома

Перед смертью она собирала овощи в саду.

В Индонезии огромный питон наполовину проглотил 55-летнюю женщину, работавшую в саду. Об этом пишет The Sun.

Семиметровая змея напала на индонезийку, когда она собирала овощи возле дома. Женщина долго не возвращалась, и за ней отправился сын. Он заметил на тропинке корзину и встревожился: мать никогда не расставалась с ней. Молодой человек сразу понял, что что-то случилось — он и раньше видел в поле больших змей.

«Я всегда волновался, когда она работала в поле. А она с детства трудилась на ферме и ничего не боялась. С ней всегда была ее корзина», — рассказал сын погибшей.

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Он позвал на поиски других родственников, и мужчины стали вместе прочесывать сад и прилегающее поле. Они обнаружили питона, наполовину поглотившего женщину и обвившегося вокруг нее. Индонезийка была уже мертва.

В азиатской стране часто встречаются сетчатые питоны, которые считаются самыми большими змеями в мире и достигают семи метров в длину. Питоны атакуют жертву из засады, обвивая и сдавливая, пока она не перестанет дышать. После этого, уже мертвую, они заглатывают ее целиком.