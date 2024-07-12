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В Индонезии предложили ввести бесплатные визы для россиян

Фото: Unsplash

Соответствующий законопроект могут принять до октября 2024 года.

Правительство Индонезии планирует ввести бесплатные визы для граждан двадцати стран, включая Россию: министр туризма Индонезии Сандиага Уно предложил рассмотреть законопроект, который отменяет плату за въезд для российских и других иностранных туристов. Ожидается, что этот закон будет принят до октября, когда истекает срок полномочий нынешнего правительства страны.

В настоящее время россиянам необходимо получать визу для посещения Индонезии. Ее можно оформить по прибытии, заплатив 35 долларов (примерно три тысячи рублей). Кроме того, при посещении острова Бали взимается дополнительный сбор в размере десяти долларов (около 900 рублей).

Ранее сообщалось, что туристический налог (150 000 индонезийских рупий, или 9,59 доллара на человека) стал обязательным на Бали с 14 февраля. Оплатить его можно онлайн, а также наличными или картой в аэропорту Денпасар.

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