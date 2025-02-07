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В испанских отелях огромные очереди. Что происходит?

В испанских отелях огромные очереди. Что происходит?

В стране ввели новые требования при регистрации туристов в местах размещения.

В Испании в отелях были замечены огромные очереди туристов – это произошло после введения закона о предоставлении гостями дополнительной информации при регистрации. Особенно много жалоб поступает с Майорки, Ибицы и Тенерифе. По словам отдыхающих, время ожидания своей очереди на регистрацию перед заселением может длиться более часа. 

«Мы бросили взгляд на очередь на стойке регистрации отеля, оставили сумки и пошли через дорогу в ближайший паб», – пожаловалась одна семья британскому таблоиду.

Новые требования вступили в силу в декабре прошлого года и затронули гостиницы и офисы по прокату автомобилей. Теперь организации обязаны ежедневно отправлять множество личной информации постояльцев в Министерство внутренних дел через специальное онлайн-приложение. Речь идёт о 42 пунктах личных данных, включая подробный адрес места жительства, номера телефонов, электронную почту, банковские сведения, информацию о личных взаимоотношениях и другие данные. 

Большинство отельеров и туристических ассоциаций в ужасе от нового закона. Сотрудники гостиниц жалуются на сбои в системе и нарастающий хаос при заселении гостей. По словам владельцев отелей, они уже начали сталкиваться с отменами бронирований после запроса о предоставлении дополнительной информации. 

В государственных органах безопасности настаивают, что новые меры необходимы для борьбы с организованной преступностью и терроризмом. Беспокойства по поводу нарушений прав на неприкосновенность частной жизни их не смущают.

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