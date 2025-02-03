В испанском городе вступил в силу «туристический бан»

Новые ограничения ввели в Малаге, популярном среди россиян курорте на юге Испании.

Власти Малаги ввели дополнительные ограничения в целях борьбы с чрезмерным туризмом. О полноценном запрете на въезд для туристов речи, конечно, не идёт: пока что в силу вступил лишь трехлетний запрет на регистрацию новых краткосрочных объектов аренды жилья. Это должно будет значительно сократить рынок недвижимости, доступной для аренды туристам в Малаге.

Запрет означает, что в ближайшие годы владельцы недвижимости не смогут открыть ещё одну квартиру под сдачу отдыхающим в районах, где количество съемного жилья превышает 8%. Ограничение коснется 43 районов Малаги.

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Далее власти планируют ужесточить правила для уже существующих туристических объектов под сдачу. Начиная с 22 февраля 2025 года, арендодатели квартир без отдельного входа потеряют лицензию.

Новые правила были введены на фоне долгоиграющих протестов в Испании против чрезмерного туризма. Большое количество отдыхающих в стране приводит к повышению уровня цен и стоимости жилья для местных жителей. Власти нескольких популярных курортов Испании в прошлом году ввели ограничительные меры против приезжих в виде повышения туристического налога (Барселона) или запрета на алкоголь в популярных районах (Ибица и Майорка).

В 2028 году Барселона планирует полностью запретить сдачу в аренду жилья на короткие сроки. Малага тоже страдает от огромного потока туристов – только в 2023 году в Андалусии, частью которой является Малага, было зарегистрировано 12 миллионов прибытий. Новые меры не означают, что путешественникам совсем будет негде остановиться — гости курорта смогут по-прежнему бронировать отели или квартиры на Airbnb.