В Италии ограничат поток туристов в Помпеи

Каждое первое воскресенье месяца попасть в итальянские музеи можно бесплатно – ожидаемо, это привлекает небывалый шквал туристов.

Руководство археологического парка Помпей решило ввести лимит на количество посетителей в сутки. С 15 ноября знаменитый музей под открытым небом ежедневно будет принимать не более 20 тысяч человек, сообщили в администрации.

Решение было принято после того, как в одно из «бесплатных» воскресений в город, погребенный в 79 году нашей эры под слоем вулканического пепла Везувия, наведалось разом 36 тысяч человек: рекордный показатель для древнего памятника, где по сей день продолжаются археологические раскопки.

По словам директора музея Габриэля Цухтригеля, новое ограничение на поток туристов поможет сохранить древний город в целости и сохранности и обеспечит безопасность – в том числе для самих посетителей.

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Происшествия Летом мы рассказывали, как британский турист решил увековечить момент посещения Помпей и нацарапал на одной из стен объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО свои инициалы, а также инициалы своих дочерей. Причем выбрал он для этого неблагопристойного занятия место вполне благопристойное: стену Дома Весталок, жриц-девственниц, которые служили в храме богини домашнего очага Весты и в течение десятилетий «хранили чистоту».

Знаменитый древнеримский город Помпеи пал жертвой извержения Везувия в 79 году нашей эры и оставался под слоем пепла до самого конца XVI века, пока случайно не были сделаны первые находки строений города.

По данным Министерства культуры, ежедневно музей под открытым небом привлекает около 11 200 туристов. За исключением первого воскресенья каждого месяца вход платный: стоимость билета начинается от 18 евро. В 2023 году количество гостей в Помпеях достигло 4 миллионов человек, что на 33,6% выше, чем годом ранее.