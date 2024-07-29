В Кабардино-Балкарии выпустили рекомендации по внешнему виду туристов

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики призвало туристов уважать местные традиции.

В Telegram-канале министерства опубликовали сообщение о том, что Кабардино-Балкария приветствует туристов и для них нет строгих ограничений, но важно соблюдать местные обычаи и традиции. Требуется выбирать одежду, которая не облегает фигуру, избегать прозрачных тканей и носить футболки, закрывающие живот. Шорты и юбки не должны быть выше колена.

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Также уточняется, что женщинам стоит отказаться от одежды с глубоким декольте и предпочесть необлегающие варианты. Подчеркивается, что для купания и загара следует использовать только выделенные для этого зоны. Кроме того, в Министерстве подчеркивают, что туристам строго запрещено оголять интимные части.