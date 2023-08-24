В какие месяцы выгоднее всего уехать отдыхать в 2024 году?

Эксперт назвала три.

Эксперты назвали три самых выгодных для отпуска месяца в 2024 году. Ими оказались июль, август и октябрь, сказала в беседе с «Известиями» директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Как объяснила Санина, именно в эти месяцы будет наибольшее количество рабочих дней — 22 и 23. Поэтому работник получит больше отпускных.

Если же в месяце, наоборот, много праздничных и выходных дней, то рабочие будут стоить меньше. А значит, брать в это время отпуск будет невыгодно. К таким месяцам эксперт отнесла январь (17 рабочих дней), февраль, март, май (по 20 дней) и июнь (19 рабочих дней).

Реклама