В какие месяцы выгоднее всего уехать отдыхать в 2024 году?

Эксперт назвала три.
Эксперты назвали три самых выгодных для отпуска месяца в 2024 году. Ими оказались июль, август и октябрь, сказала в беседе с «Известиями» директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.
Как объяснила Санина, именно в эти месяцы будет наибольшее количество рабочих дней — 22 и 23. Поэтому работник получит больше отпускных.
Если же в месяце, наоборот, много праздничных и выходных дней, то рабочие будут стоить меньше. А значит, брать в это время отпуск будет невыгодно. К таким месяцам эксперт отнесла январь (17 рабочих дней), февраль, март, май (по 20 дней) и июнь (19 рабочих дней).
Чего россияне больше всего боятся во время отпуска?
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