В какие страны нужна страховка в 2025 году?

Для поездки в Египет или Индию полис не является обязательным документом, но часто туристам всё же советуют перестраховаться и оформить его.

В 2025 году оформление страхового полиса обязательно для путешествий в страны, куда заранее нужно оформлять визу – то есть как минимум в страны Европейского союза, Канаду, Китай, Японию или США. Сумму минимального страхового покрытия для каждой страны лучше уточнять в консульстве. Без этого документа визу просто не получить, поясняют эксперты.

В остальных случаях путешественник может оформить страховку по желанию: например, полис не обязателен при посещении стран ближнего зарубежья, Индии (куда, тем не менее, потребуется виза) или Египта (визу туда можно получить прямо в аэропорту).

Страховка не является необходимостью для въезда в страны с электронным разрешением (Южная Корея) и тем более в Турцию или ОАЭ. При этом эксперты всё же рекомендуют туристам приобрести страховой полис заранее, чтобы избежать значительных трат на медицинское обслуживание в случае болезней или несчастных случаев. Так гости будут чувствовать себя гораздо спокойнее в незнакомом месте.

Важно помнить, что, как правило, страховые службы не возмещают расходы на лечение травм, полученных туристом в состоянии алкогольного опьянения.

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Путешественники могут выбрать разный тип страхового покрытия, включая страхование самой поездки, защиту от потери или повреждения багажа, или медицинское страхование, куда входит возможная эвакуация. Любителям экстремального отдыха рекомендуется приобрести расширенный пакет.