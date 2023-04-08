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№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана

№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана

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В какие страны россияне могут отправиться в путешествие этой весной?

Фото: Unsplash

На прямых и транзитных рейсах жители России могут отправиться в 72 страны.

Весной 2023 года большинство стран отменило ограничения из-за COVID-19 и вернуло условия въезда, которые были до пандемии коронавируса. Тем не менее, для туристов из России сохраняется немало сложностей, которые связаны с ограничениями в сфере авиаперевозок и выдаче виз — прежде всего это касается европейских стран.

Тем не менее, на прямых и транзитных рейсах россияне могут отправиться в 72 страны. В частности, в марте для туристов открылся Китай, возобновивший выдачу виз всех типов. Антиковидные ограничения для тех, кто прибывает воздушным транспортом, уже отменил Азербайджан, а в мае все ограничения намерена снять Япония.

Куда могут полететь россияне весной 2023 года

Европа

Фото: Unsplash
Париж (Франция)
СтранаАнтиковидные ограниченияВизаПрямые рейсы

Австрия

НетНужнаНет

Албания

НетНужнаНет

Болгария

НетНужнаНет

Венгрия

НетНужнаНет
ГрецияНетНужнаНет

Испания

НетНужнаНет
ИталияНетНужнаНет

Португалия

НетНужнаНет

Сербия

НетНе нужнаЕсть

Словения

НетНужнаНет

Франция

НетНужнаНет

Хорватия

НетНужнаНет

Черногория

НетНе нужнаНет

Страны СНГ

Фото: Unsplash
Астана (Казахстан)
СтранаАнтиковидные ограниченияВизаПрямые рейсы

Азербайджан

НетНе нужнаЕсть

Армения

НетНе нужнаЕсть

Белоруссия

НетНе нужнаЕсть
КазахстанНетНе нужнаЕсть
КиргизияНетНе нужнаЕсть

Таджикистан

НетНе нужнаЕсть

Узбекистан

НетНе нужнаЕсть

Закавказье

Фото: Unsplash
Тбилиси (Грузия)
СтранаАнтиковидные ограниченияВизаПрямые рейсы

Абхазия

НетНе нужнаНет

Грузия

НетНе нужнаНет

Ближний Восток

Фото: Unsplash
Стамбул (Турция)
СтранаАнтиковидные ограниченияВизаПрямые рейсы

Бахрейн

НетНужнаЕсть

Израиль

НетНе нужнаЕсть

Иордания

НетНужнаНет
ИракНетНужнаДа

Катар

НетНе нужнаДа
КипрНетНужнаНет

Кувейт

НетНужнаДа

Ливан

НетНужнаНет
ОАЭНетНе нужнаДа
ОманНетНужнаДа

Саудовская Аравия

НетНужнаНет

Турция

НетНе нужнаЕсть

Южная Азия

Фото: Unsplash
Агра (Индия)
СтранаАнтиковидные ограниченияВизаПрямые рейсы

Афганистан

НетНужнаДа

Индия

НетНужнаДа

Мальдивы

НетНе нужнаДа

Шри-Ланка

НетНужнаДа

Юго-Восточная Азия

Фото: Unsplash
Куала-Лумпур (Малайзия)
СтранаАнтиковидные ограниченияВизаПрямые рейсы

Вьетнам

НетНе нужнаНет

Индонезия

ДаНужнаНет

Камбоджа

НетНужнаНет

Лаос

НетНе нужнаНет

Малайзия

НетНе нужнаНет

Таиланд

НетНе нужнаДа

Филиппины

ЕстьНе нужнаНет

Африка

Фото: Unsplash
Гиза (Египет)
СтранаАнтиковидные ограниченияВизаПрямые рейсы
АлжирНетНужнаЕсть
ЕгипетНетНужнаЕсть
КенияЕстьНужнаНет
МаврикийНетНе нужнаНет
МароккоНетНе нужнаНет
ТанзанияНетНужнаНет
ТунисНетНе нужнаЕсть
ЭфиопияНетНужнаЕсть
ЮАРНетНе нужнаНет

Южная Америка

Фото: Unsplash
Рио-де-Жанейро (Бразилия)
СтранаАнтиковидные ограниченияВизаПрямые рейсы
АргентинаНетНе нужнаНет
БразилияЕстьНе нужнаНет

Венесуэла

ЕстьНе нужнаЕсть

Чили

ЕстьНе нужнаНет

Карибский бассейн

Фото: Unsplash
Гавана (Куба)
СтранаАнтиковидные ограниченияВизаПрямые рейсы
ДоминиканаЕстьНе нужнаНет
КубаЕстьНе нужнаНет

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