В какие страны россияне могут отправиться в путешествие этой весной?

На прямых и транзитных рейсах жители России могут отправиться в 72 страны.

Весной 2023 года большинство стран отменило ограничения из-за COVID-19 и вернуло условия въезда, которые были до пандемии коронавируса. Тем не менее, для туристов из России сохраняется немало сложностей, которые связаны с ограничениями в сфере авиаперевозок и выдаче виз — прежде всего это касается европейских стран.

Тем не менее, на прямых и транзитных рейсах россияне могут отправиться в 72 страны. В частности, в марте для туристов открылся Китай, возобновивший выдачу виз всех типов. Антиковидные ограничения для тех, кто прибывает воздушным транспортом, уже отменил Азербайджан, а в мае все ограничения намерена снять Япония.

Куда могут полететь россияне весной 2023 года

Европа

Париж (Франция) Фото: Unsplash

Страна Антиковидные ограничения Виза Прямые рейсы Австрия Нет Нужна Нет Албания Нет Нужна Нет Болгария Нет Нужна Нет Венгрия Нет Нужна Нет Греция Нет Нужна Нет Испания Нет Нужна Нет Италия Нет Нужна Нет Португалия Нет Нужна Нет Сербия Нет Не нужна Есть Словения Нет Нужна Нет Франция Нет Нужна Нет Хорватия Нет Нужна Нет Черногория Нет Не нужна Нет

Страны СНГ

Астана (Казахстан) Фото: Unsplash

Страна Антиковидные ограничения Виза Прямые рейсы Азербайджан Нет Не нужна Есть Армения Нет Не нужна Есть Белоруссия Нет Не нужна Есть Казахстан Нет Не нужна Есть Киргизия Нет Не нужна Есть Таджикистан Нет Не нужна Есть Узбекистан Нет Не нужна Есть

Закавказье

Тбилиси (Грузия) Фото: Unsplash

Страна Антиковидные ограничения Виза Прямые рейсы Абхазия Нет Не нужна Нет Грузия Нет Не нужна Нет

Ближний Восток

Стамбул (Турция) Фото: Unsplash

Страна Антиковидные ограничения Виза Прямые рейсы Бахрейн Нет Нужна Есть Израиль Нет Не нужна Есть Иордания Нет Нужна Нет Ирак Нет Нужна Да Катар Нет Не нужна Да Кипр Нет Нужна Нет Кувейт Нет Нужна Да Ливан Нет Нужна Нет ОАЭ Нет Не нужна Да Оман Нет Нужна Да Саудовская Аравия Нет Нужна Нет Турция Нет Не нужна Есть

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Южная Азия

Агра (Индия) Фото: Unsplash

Страна Антиковидные ограничения Виза Прямые рейсы Афганистан Нет Нужна Да Индия Нет Нужна Да Мальдивы Нет Не нужна Да Шри-Ланка Нет Нужна Да

Юго-Восточная Азия

Куала-Лумпур (Малайзия) Фото: Unsplash

Страна Антиковидные ограничения Виза Прямые рейсы Вьетнам Нет Не нужна Нет Индонезия Да Нужна Нет Камбоджа Нет Нужна Нет Лаос Нет Не нужна Нет Малайзия Нет Не нужна Нет Таиланд Нет Не нужна Да Филиппины Есть Не нужна Нет

Африка

Гиза (Египет) Фото: Unsplash

Страна Антиковидные ограничения Виза Прямые рейсы Алжир Нет Нужна Есть Египет Нет Нужна Есть Кения Есть Нужна Нет Маврикий Нет Не нужна Нет Марокко Нет Не нужна Нет Танзания Нет Нужна Нет Тунис Нет Не нужна Есть Эфиопия Нет Нужна Есть ЮАР Нет Не нужна Нет

Южная Америка

Рио-де-Жанейро (Бразилия) Фото: Unsplash

Страна Антиковидные ограничения Виза Прямые рейсы Аргентина Нет Не нужна Нет Бразилия Есть Не нужна Нет Венесуэла Есть Не нужна Есть Чили Есть Не нужна Нет

Карибский бассейн

Гавана (Куба) Фото: Unsplash