В какие страны с морем удобнее всего улететь из России?

Эксперты составили список направлений, куда можно полететь без или с одной пересадкой.

Эксперты составили список пляжных направлений, куда можно полететь из России без пересадок или с одной пересадкой. Его опубликовало РИА Новости.

По данным агентства, сейчас напрямую россиянам доступны около 20 стран, расположенных на берегу моря.

Это Азербайджан, Турция, Грузия, Тунис, Марокко, Египет, Израиль, Индия (Гоа), Катар, Бахрейн, ОАЭ, Оман, Мальдивы, Сейшелы, Шри-Ланка, Куба и Таиланд.

Также существуют курорты, куда можно добраться с одной или двумя пересадками. В их число вошли Франция (Лазурный берег), Италия, Греция, Кипр, Иордания, Мексика, Малайзия, Индонезия, Вьетнам и Филиппины. Пересадку можно сделать в Армении, Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Омане и Турции.

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Ранее стало известно, что россияне смогут летать в Европу дешевле. Это может произойти после открытия перелетов в Кутаиси (Грузия) в июне. Дело в том, что из аэропорта Кутаиси летает венгерский лоукостер Wizz Air, предлагая пассажирам около 30 различных направлений по доступным ценам.

К примеру, в июле авиакомпания продает авиабилеты из Кутаиси в Салоники за 3600 рублей, в Милан — за 4700 рублей, в Париж — за 6500 рублей.