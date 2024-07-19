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В каких странах ниже всего цены на посуточную аренду

Среди стран ближнего зарубежья, в Армении — самые высокие цены на посуточную аренду, в то время как в Казахстане цены оказались наименьшими.

В исследовании, проведенном аналитиками из российского сервиса для бронирования жилья «Суточно.ру», подчеркивается, что в летний период 2024 года Казахстан предлагает самые доступные цены на аренду жилья по сравнению с другими странами ближнего зарубежья, средняя цена за сутки составит 3,94 тысяч рублей. Среди стран с сопоставимыми расценками на проживание – Узбекистан, Азербайджан, Абхазия и Грузия, где стоимость аренды будет колебаться от 4,28 до 4,79 тысяч рублей. 

Самые высокие затраты на аренду — в Армении, где цена достигает 5,13 тысяч рублей за ночь, при этом Белоруссия и Киргизия также входят в список государств с наиболее значительными ценами, они тут на уровне 5,12 и 5,11 тысяч рублей соответственно.

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