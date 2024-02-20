В какой день недели дешевле всего бронировать отель?

Эксперты поделились результатами своего исследования.

Отели предлагают самые низкие цены на проживание по воскресеньям – в этот день можно забронировать номер дешевле, чем обычно. Такой способ сэкономить раскрыли эксперты сервиса бронирования «Отелло». Кроме того, уточняется, что самый выгодный для бронирования месяц – февраль. Однако, согласно календарю цен, составленному специалистами сервиса, в некоторых регионах ситуация меняется в зависимости от времени года.

«Например, в Краснодарском крае или Санкт-Петербурге ожидаемо дороже обойдутся путешествия в летний период. А в Москву спрос держится на высоком уровне всегда, но оптимальные цены на бронь в столицу неожиданно летом», – сообщили эксперты.

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Так, самый дешевый месяц для бронирования в Москве – июнь, а самый дорогой – декабрь. В Санкт-Петербурге жилье обойдется дороже в феврале и дешевле в августе.

Есть также данные о других городах России, в том числе Новосибирске (дешевле в феврале, дороже в январе), Казани (дешевле в марте, дороже в июле), Владивостоке (дешевле в феврале, дороже в августе), Сочи (дешевле в феврале, дороже в августе). В Адлере и Анапе самыми дешевыми стали февраль и март, а самыми дорогими август и апрель соответственно.

По данным экспертов, внутренний туризм в России вырос на 10 процентов в 2023 году. Средняя продолжительность поездки по России составила четыре дня. Самыми активными путешественниками были жители Московского региона – на них приходится более 20% от всех поездок по стране. Общий объем туристического потока по России в 2023 году составил более 75 млн человек.