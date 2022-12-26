В каком месяце выгоднее всего брать отпуск в 2023 году?

В числе самых выгодных отпускных месяцев для россиян оказались март, август и октябрь.

Самые выгодные месяцы для отпуска в 2023 году — это март, август и октябрь. Такое мнение высказал глава правового департамента Конфедерации труда России и член ассоциации «Юристы за трудовые права» Олег Бабич.

Специалист пояснил, что, с точки зрения финансов, выгоднее всего планировать отпуск на месяц, в котором мало выходных и нет праздничных дней.

Дело в том, что в России платят за календарные дни и при расчете отпускных учитывают среднедневной заработок. А максимальное число рабочих дней в месяце — 22-23.

Как пояснил Бабич, чем больше рабочих дней в месяце, тем выгоднее в это время брать отпуск.

В то же время, если человек хочет отдохнуть подольше, то стоит взять отпуск в том месяце, где много праздников — например, в январе или в мае. При этом стоит учесть, что длительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска в России составляет минимум 28 дней.

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Согласно графику праздничных дней в 2023 году, утвержденному правительством России, новогодние праздники начнутся 31 декабря и продлятся до 8 января (9 дней), февральские пройдут с 23 по 26 февраля (4 дня), выходным будет 8 марта (1 день), майские продлятся с 29 апреля по 1 мая (3 дня) и с 6 по 9 мая (4 дня). Кроме того, россияне смогут отдохнуть три дня (10-12 июня) в честь Дня России и еще три дня (4-6 ноября) — на День народного единства.

Ранее сообщалось, что почти четверть россиян планировали потратить на летний отпуск в 2022 году 30-50 тысяч рублей — об этом говорили данные опроса, проведенного сервисом «Зарплата.ру».