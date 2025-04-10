В Калининграде отметят день рождения Музея Мирового океана

12 апреля 2025 года Музей-заповедник «Музей Мирового океана» в Калининграде празднует значимую дату — 35 лет со дня основания. Сегодня музейный комплекс объединяет 18 наземных, водных и подводных объектов и привлекает туристов со всей России и мира.

По своим масштабам и богатейшим коллекциям Музей Мирового океана уникален как в России, так и во всём мире. Его филиалы находятся не только в разных точках Калининграда и области, но даже в Санкт-Петербурге — это легендарный ледокол «Красин». Вдобавок музей мирового океана предлагает все возможности для познавательного отдыха: интерактивные проекты, морские фестивали и туристические маршруты.

В день рождения музей подготовил насыщенную программу для посетителей. Набережная исторического флота встретит гостей торжественным маршем под сопровождение духового оркестра Дважды Краснознаменного Балтийского флота. На сцене «под волной» у экспозиционного корпуса «Планета Океан» прозвучат музыкальные номера и выступления творческих коллективов.

Примечательно, что день рождения музея совпадает с Днем космонавтики — памятной датой, когда полет Юрия Гагарина открыл человечеству космическую эру. К этому событию приурочены тематические лекции: «Хроники космической гавани» и «Космический флот Советского Союза — из глубин океана в бездны космоса». Завершит праздник впечатляющее световое шоу на борту научно-исследовательского судна «Космонавт Виктор Пацаев».

Для туристов, планирующих посетить Калининград в это время или в любой другой период, удобным вариантом размещения может стать отель Ibis Калининград Центр, расположенный на Московском проспекте, 52. Отель находится в пешей доступности от центра города и ключевых достопримечательностей, включая Музей Мирового океана, Эстакадный мост и Кёнигсбергский собор.

К услугам гостей 167 комфортабельных номеров, ресторан, бар и бесплатный Wi-Fi. Отель также принимает гостей с домашними животными и предоставляет дополнительные услуги, включая трансфер и прокат автомобилей.