В Калининградской области не хватает отелей. Новые должны вот-вот открыться

Количество туристов, которые посещают регион, растет.

В гостиницах Калининградской области, как сообщает Ассоциация туроператоров России, не хватает номеров. Большинство приезжающих в этот регион предпочитают останавливаться не в отелях. Данные Росстата: в прошлом году количество туристов, посетивших Калининградскую область, увеличилось на 11% по сравнению с предыдущим годом и достигло более 2 миллионов человек. Однако только 752,6 тысячи человек выбрали коллективные объекты размещения, что составляет около 35% от общего числа приезжающих.

Эксперты Ассоциации туроператоров прогнозируют еще более сложную ситуацию в этом году, так как ожидаются дополнительные 7% роста туристического потока.

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Между тем сообщается, что в рамках федерального нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» по итогам конкурсного отбора в Калининградской области поддержано 13 проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения с общим номерным фондом 230 единиц. Модульные гостиницы откроются в Гвардейском, Зеленоградском, Озерском, Янтарном, Краснознаменском, Нестеровском, Светлогорском и других округах.