В Калининградской области разобрали почти все пляжные отели на лето

Курорты Балтийского моря готовятся принять гостей, традиционно отдыхающих в Анапе.

Туроператоры сообщают, что в пляжных отелях Калининградской области почти не осталось мест на лето – некоторые санатории и гостиницы были забронированы уже год назад, другие, судя по всему, разобрали после новостей об экологической ситуации в Анапе.

Представители старейшего туроператора «Интурист» рассказали «Вестнику АТОР», что на балтийском побережье к лету продано уже 90% номеров.

«Бронирования идут на все лето вперед и уже даже на осень», – отметили в пресс-службе туроператора.

В одной туристической компании отметили, что у путешественников всё ещё остаётся опция забронировать себе апартаменты «высокого уровня» на лето стоимостью от 35 000 рублей в сутки. В среднем цены в отелях Калининградской области начинаются от 5000 рублей за ночь.

Самыми популярными курортами Калининградской области остаются Зеленоградск, где особенно ценятся песчаные пляжи, и Светлогорск, где много отелей высокого класса, но с пляжами все не так вольготно. Многие туристы также отправляются на курорт Янтарный – по словам представителя Coral Travel, «именно здесь находятся самые широкие и чистые пляжи поселка» (на побережье, к тому же, можно найти принесённый волнами янтарь).

Реклама

Солнечный кот в Светлогорске Фото: Анна / фотохостинг Russian Traveler

Хотя некоторые россияне выбирают Калининградскую область в поисках пляжного отдыха вместо привычной Анапы, туроператоры предупреждают путешественников, что сам купальный сезон в Балтийском море длится в регионе лишь 1,5 месяца – с середины июля до конца августа. В остальное время туристам лучше просто наслаждаться морским воздухом и зарабатывать себе загар.

Нарастающий ажиотаж и введение туристического налога в области ожидаемо вызвали в Калининградской области повышение цен. В этом году они уже возросли на 30% в сравнении с прошлым сезоном, а экскурсионные услуги подорожали на 20%.

В министерстве по культуре и туризму Калининградской области ожидают принять в 2025 году 2,4 миллиона туристов.