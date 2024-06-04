В Карелии открыли новый причал для круизных судов

В карельском Питкярантском районе, внутри парка «Ладожские шхеры», в небольшом населенном пункте Хийденсельга появился новый причал. Первым сюда уже прибыл круизный лайнер «Георгий Чичерин», сообщили в компании «ВодоходЪ».

Этот причал дает возможность большим круизным кораблям беспрепятственно подходить к берегу, обеспечивая путешественникам доступ к живописным уголкам Северного Приладожья.

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Среди мест, которые теперь доступны для туристов, сошедших с круизного лайнера: Сортавала, Рускеала с его мраморным каньоном, впечатляющий водопад Ахинкоски и Рауталахти с комплексом «Северная Фиваида». Путешественники могут ознакомиться с разнообразием культурных и природных достопримечательностей, не удаляясь далеко от Хийденсельга – все они располагаются в пределах часовой поездки на машине.