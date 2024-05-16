Цены здесь выше, чем на Алтае, в Краснодарском крае или в Подмосковье.

Эксперты сервиса путешествий Твил.ру отметили, карельские города Сортавала и Лахденпохья в Карелии вошли в список самых востребованных направлений для отдыха на базах в мае. По данным исследования, спрос на такие поездки увеличился на 16% по сравнению с предыдущим годом (а стоимость проживания выросла на 3%).

Лахденпохья заняла четвертое место по популярности, а Сортавала стала шестой.

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Средняя стоимости проживания на туристической базе в обоих городах – более 8,8 тысяч рублей. Карелия – самое дорогое направление во всем списке исследования туристических баз России. В целом, стоимость проживания на туристических базах в городах лидирующей десятки варьируется от от 3,4 до 7,9 тыс. руб.

Кроме Карелии, популярными направлениями для отдыха на туристических базах оказались Архыз (Карачаево-Черкесия), Чемал и Горно-Алтайск (Республика Алтай), Коломна (Московская область), Анапа, Должанская, Абрау-Дюрсо (Краснодарский край) в России, а также город Гудаута в Абхазии.