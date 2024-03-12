В Киото туристов начнут штрафовать за вмешательство в частную жизнь гейш

Власти признались, что у них нет другого выбора, кроме как ограничить доступ туристов на частные улицы в самом популярном историческом квартале Японии. И штрафовать за вторжение туда.

Одна из самых популярных достопримечательностей не только Киото, но и всей Японии – квартал Гион. Это сохранивший дух «традиционной Японии» исторический район, где до сих пор живут и работают гейши. Кстати, именно там снимались многие сцены из культового фильма «Мемуары гейши». Квартал застроен старинными деревянными домиками, вход во многие заведения и магазинчики здесь скрыт за занавесками-норэн, а внутри расстелены татами.

Туристы толпятся на узких улочках Гиона круглый год с раннего утра до позднего вечера и тем самым немало досаждают местным жителям, поэтому властям приходится бороться с последствиями чрезмерного туризма. В основном путешественники стекаются на улицу Ханамикодзи – она чрезвычайно популярна за свой колоритный пейзаж. К радости фотографов, здесь часто прогуливаются гейши и их ученицы – майко – в традиционных нарядах, стуча по мостовой деревянными сандалиями.

Однако часто туристы ищут в историческом районе малолюдные места – и в поисках таковых уходят на прилегающие к Ханамикодзи улочки, ведущие к домам и частным территориям. Это и становится причиной все новых запретов.

Квартал Гион в Киото – самый известный район проживания и работы гейш во всей Японии. Фото: Анастасия Мачадо-Васкес / фотохостинг rtraveler.ru

Несколько лет назад туристам в квартале Гион уже запретили фотографировать гейш – после массовых жалоб последних на то, что их фотографируют без разрешения и даже дергают за кимоно. Запрет был введен как раз в квартале Гион, причем действует он не на самой улице Ханамикодзи, а на частных территориях. За нарушение правила туристам грозит штраф до 10 тысяч иен (около 6 тысяч рублей).

Но несмотря на запрет фотографировать частную жизнь на частных же территориях, проблема наплыва туристов, которые бесцеремонно заходят на закрытые для посещения улочки, сохраняется. Вот почему местные власти решили усилить контроль. С апреля 2024 года на дорогах Гиона появятся указатели на нескольких языках – они будут предупреждать о штрафе в 10 тысяч иен за незаконное вторжение.

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Пара в квартале Гион Фото: Михаил Воробьев / фотохостинг rtraveler.ru

Как сообщает Japan Times, официальный представитель района Гион Исокадзу Ота отметил, что принятие такого решения было непростым, но необходимым шагом.

«С апреля мы попросим туристов не заходить в узкие переулки. Нам не хочется вводить этот запрет, но другого выхода нет», – официальный представитель района Гион Исокадзу Ота.

Предстоящий запрет вступит в силу уже в следующем месяце. Он является частью более масштабной инициативы по смягчению последствий чрезмерного туризма в Киото. Эти усилия также включают отмену льготного однодневного автобусного проездного, который вступил в силу в этом месяце.