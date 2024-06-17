В Кисловодске откроют для туристов следы динозавра

Отпечатки игуанодона остались на редкой породе оолитового известняка, плита находится на территории режимного объекта, доступ к ней сейчас запрещен.

В Кисловодске готовятся представить для туристов уникальную достопримечательность – первые и единственные следы динозавра в России. Это открытие, сделанное еще в 1988 году на фрагменте скалы у Лермонтовского источника, собираются включить в туристические маршруты: об этом сообщает мэр города Евгений Моисеев.

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Обнаруженный кусок породы, на котором зафиксированы следы, сейчас находится в специальной зоне с ограниченным доступом и принадлежит игуанодону, древнему травоядному динозавру, обитавшему около 120-130 миллионов лет назад.