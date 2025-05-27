В Китае крыша 650-летней башни обрушилась перед толпой туристов

Ролик с инцидентом стал вирусным в сети.
В Китае обрушилась крыша башни Фэнъяна, построенной 650 лет назад. Это случилось перед туристами, которых едва не засыпало обломками, пишет The Global Times.
Происшествие попало на видео, которое стало вирусным в сети. На записи люди в панике убегают, пока крыша исторического памятника династии Мин рушится. Очевидцы сравнили черепицу, осыпающуюся на площадь, с потоком водопада.
Спасательные службы и полиция оперативно эвакуировали всех с места происшествия, никто не пострадал. Причины обрушения выясняют власти.
Знаменитая барабанная башня была возведена в 1375 году. По данным управления по туризму Фэнъяна, с 2017 года регулярно фиксировались случаи падения черепицы и повреждения карнизов. В связи с этим в сентябре 2023 года началась реставрация достопримечательности, завершенная в марте 2024 года.
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