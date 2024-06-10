В Китае набирает популярность странный напиток – луковый латте

Напиток, который приняли на вооружение многие кофейни, щедро приправляют и украшают зелёным луком.

В Китае несколько недель назад появился и быстро набрал вирусную популярность новый тренд – пить латте с добавлением зеленого лука. Множество роликов с кофейным напитком, покрытым слоем нашинкованных стеблей лука, можно найти в соцсетях по хештегу #springonionlatter. Выглядит, конечно, красиво – а вот насчёт вкуса не уверены.

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Блогеры и журналисты отмечают, что это самое необычное вкусовое сочетание, которое они пробовали (из уст людей, привыкших к китайской кухне, это звучит ещё более впечатляюще, чем могло бы быть).

Никто точно не знает, кто, когда и как придумал пить кофе, щедро приправляя и украшая его луком. Однако в последнее время этот сумасшедший напиток заработал настоящую волну популярности и появился во множестве кофеен, желающих привлечь внимание следящих за трендами покупателей.

Луковый латте – самое свежее дополнение к постоянно растущему списку причудливых сочетаний, которые в Китае стали известны под названием «тёмная кухня» (dark cuisine). Главная задача тёмной кухни – создавать такие блюда и напитки, которые превращают их употребление в настоящее испытание. Другой пример китайских нишевых новинок – «горячий айс-латте» с добавлением чили.

Реакция на латте с весенним луком была неоднозначной, чего и следовало ожидать, учитывая странное сочетание. Некоторые отмечают, что никогда не думали, что однажды им придется просить в заведениях кофе без лука, в то время как другие заявили, что заинтригованы оригинальным напитком, но беспокоятся о неприятном запахе изо рта.