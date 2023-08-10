В Китае упростили выдачу виз для россиян

Туристам больше не нужно сдавать отпечатки пальцев.

В Китае упростили процедуру выдачи виз туристам из России. Теперь им не нужно сдавать отпечатки пальцев, говорится на официальном сайте посольства КНР в России.

В период с 9 августа по 31 декабря 2023 года ведомство освободило заявителей от сдачи отпечатков пальцев на получение однократных или двукратных виз.

Это касается не только туристических (L) виз, но и бизнес-виз (M), семейных (Q2) и транзитных (G) целей, а также виз для членов экипажей.

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С марта, когда Китай возобновил выдачу виз туристам, в России возник ажиотажный спрос на их получение. В визово-миграционном отделе Continent Express рассказали, что за два дня после возобновления полноценной работы визовых центров Китая россияне разобрали все свободные слоты.