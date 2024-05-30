В Кроноцком заповеднике на Камчатке ограничили экскурсии ради спокойствия зверей и птиц

Это связано с периодом размножения местной фауны.

В Кроноцком заповеднике на Камчатке ограничили экскурсии для туристов из-за периода размножения птиц и зверей. Об этом говорится на сайте ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник».

Кроноцкий заповедник — один из красивейших заповедников в стране. Он включает в себя три особо охраняемых природных территории, включающие восемь действующих вулканов (самый высокий — Кроноцкая Сопка, 3528 метров), знаменитую Долину гейзеров, термальные озера, водопады и рощу, где растет грациозная камчатская пихта. В заповеднике обитают редкие охраняемые животные. Здесь можно увидеть камчатскую лису‑огнёвку, снежного барана, дикого северного оленя, росомаху и соболя. На побережье залива также можно повстречать сивучей, нерп и тюленей.

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Там отметили, что сейчас в заповеднике объявлен «месячник тишины». Посадка вертолетов в Узон-Гейзерном районе пока разрешена не ранее 13:00 и не более одного борта единовременно. Разрешение на посещение будут выдавать только тем группам, которые прилетят на «менее шумных» вертолетах — например, Robinson, Eurocopter, Bell, Ми-2.

Нахождение в Долине гейзеров многодневных туристических групп временно запрещено. Также будет временно запрещен экскурсионный облет каньона реки Гейзерной. Исключение составят только случаи крайней необходимости для обеспечения безопасности людей.

В пресс-службе пояснили, что месячник тишины в заповеднике проходит ежегодно в начале лета, чтобы не беспокоить зверей и птиц в сезон размножения и восстановления после зимы. Также это помогает оградить туристов от встреч с медведями и другими хищниками.

А вот лишь некоторые из обитателей Кроноцкого заповедника, о спокойствии которых заботятся сотрудники – снимал фотограф Валентин Спичак:

Опасная встреча с медведем в Кроноцком заповеднике. Фото: Валентин Спичак / фотохостинг rtraveler.ru