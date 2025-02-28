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В Крыму из пещерного города спасли семью с ребенком

В Крыму из пещерного города спасли семью с ребенком

Они заблудились в темноте и не могли выбраться.

В Крыму из пещерного города Мангуп-Кале эвакуировали трех туристов: двоих взрослых и ребенка. Они сбились с тропы в темноте и заблудились, сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

На поиски семьи выехали сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда и республиканского Главка МЧС России. Им удалось той же ночью найти заблудившихся в районе верховья балки Гамам-Дере. В медицинской помощи люди не нуждались.

«Спасатели сопроводили их к личному автомобилю в селе Ходжа-Сала», — сообщили в МЧС.

В ведомстве напомнили о правилах безопасности при походах в горы. Во-первых, важно тщательно изучать маршрут, а во вторых — возвращаться до наступления темноты, особенно, если в группе есть дети.

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