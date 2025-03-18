В Крыму ожидают до 10 миллионов туристов в год

Но обещают не переманивать отдыхающих из Анапы.

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что к 2030 году на полуострове ожидают увеличения потока туристов до 10 миллионов человек в год.

По словам главы республики, особенно приток путешественников в регион ожидают после восстановления авиасообщения на полуострове. В Крыму также планируется масштабное улучшение санаторно-курортного комплекс в следующие 10 лет и развитие транспортной инфраструктуры. Аксенов отметил, что строительство новых дорог в обход Краснодара уже принесло значительную пользу для путешественников.

Реклама

Власти Крыма ставят перед собой цель в следующие пять лет увеличить долю туризма в валовом продукте региона до 7,5%. В 2024 году она уже достигла 7%, что позволило республике обогнать другие регионы в Южном федеральном округе (ЮФО).

В 2024 году Крым посетило как минимум 6,6 миллионов туристов, а в этом году полуостров вошёл в пятерку лидеров по количеству бронирований на майские праздники. Власти планируют продолжать увеличивать привлекательность направления и в межсезонье, привлекая в регион льготные категории граждан, в том числе военных. При этом Аксенов ранее отметил, что на фоне экологической ситуации в Анапе, турпоток в Крым значительно вырос в сравнении с прошлым годом – но по словам главы республики, отбирать туристов у Краснодарского края крымчане не планируют.