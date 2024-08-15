В Крыму появится новая курортная зона для отдыха

Ее создадут на территории отеля Mriya Resort & SPA.

На Южном берегу Крыма появится курортный город площадью 108 гектаров. Это одна из целей развития курорта премиум-класса Mriya Resort & SPA, пишет «Лента.ру».

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«Мы планируем реализовать ряд масштабных инвестиционных проектов, которые позволят вывести наш курорт на качественно новый уровень», — рассказал гендиректор Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян.

В числе этих проектов — создание винного кластера, строительство нового отеля, парка развлечений и природного парка, развитие популярных среди туристов семейного парка «Дримвуд» и японского сада «Шесть чувств». В этом году на территории отеля появилась яхтенная марина, способная принимать до 40 судов. Построенные здесь маяк и смотровая площадка сейчас приобретают статус культурного достояния Крыма.

За время существования пятизвездочный отель Mriya Resort & SPA и тематические парки курорта посетили более миллиона человек. Курорт более сотни раз признавался лидером индустрии гостеприимства на международных и российских премиях, в том числе по версии World Travel Awards и World SPA Awards в 2016 году.

Отель считается одним из самых дорогих и премиальных в Крыму. В августе стоимость ночи в номере там начинается от 55 000 рублей. А виллу можно забронировать от 330 000 рублей.